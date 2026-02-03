Dimesso il poliziotto ascolano eroe negli scontri di Torino Il sindaco Fioravanti | Un riconoscimento per Lorenzo Virgulti
È stato dimesso domenica sera dall’ospedale Molinette di Torino l’agente di polizia ascolano Lorenzo Virgulti, 28 anni. Era in servizio al reparto mobile e si era distinto durante gli scontri di Torino. Il sindaco Fioravanti ha commentato che il suo riconoscimento è doveroso, in segno di gratitudine per il suo coraggio. Virgulti è tornato a casa dopo aver affrontato le ferite e ora prosegue la convalescenza.
ASCOLI È stato dimesso nella serata di domenica dall’ospedale Molinette di Torino l’agente di polizia ascolano Lorenzo Virgulti, 28 anni, in servizio al reparto mobile di Padova, rimasto ferito durante i violenti scontri avvenuti sabato nei pressi del Campus universitario Einaudi. Virgulti era stato ricoverato dopo aver riportato una lesione a una vertebra cervicale, con una prognosi di trenta giorni. Ora dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti prima di poter rientrare ad Ascoli Piceno, probabilmente già nel prossimo fine settimana. Il simbolo del coraggio Il giovane poliziotto ascolano è diventato il simbolo del coraggio mostrato dagli agenti impegnati nel difficile servizio di ordine pubblico durante la manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna, sgomberato dalle autorità. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Scontri a Torino con gli Antagonisti, ferito l'agente ascolano Lorenzo Virgulti: era intervenuto in aiuto di Alessandro Calista. Il sindaco Fioravanti: «L'ho sentito al telefono»
Questa mattina a Torino si sono verificati violenti scontri tra poliziotti e gruppi di antagonisti.
Lorenzo Virgulti, poliziotto ascolano ferito negli scontri di torino: «Paura? No, siamo addestrati. Così ho fatto da scudo al collega massacrato»
Un poliziotto di Ascoli, Lorenzo Virgulti, si è fatto trovare pronto durante gli scontri a Torino.
