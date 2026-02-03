Dimesso il poliziotto ascolano eroe negli scontri di Torino Il sindaco Fioravanti | Un riconoscimento per Lorenzo Virgulti

È stato dimesso domenica sera dall’ospedale Molinette di Torino l’agente di polizia ascolano Lorenzo Virgulti, 28 anni. Era in servizio al reparto mobile e si era distinto durante gli scontri di Torino. Il sindaco Fioravanti ha commentato che il suo riconoscimento è doveroso, in segno di gratitudine per il suo coraggio. Virgulti è tornato a casa dopo aver affrontato le ferite e ora prosegue la convalescenza.

