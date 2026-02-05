Polizia scopre cocaina nella lockbox | due spacciatori arrestati nel quartiere

La polizia ha arrestato due giovani egiziani nel quartiere di Milano dopo aver trovato cocaina nascosta in una lockbox. Gli agenti avevano fatto alcuni controlli quando hanno individuato i due giovani che cercavano di nascondere droga. La sostanza stupefacente, di una quantità considerevole, è stata trovata all’interno di una cassa blindata. I due uomini sono stati portati in questura e ora rischiano una lunga condanna.

**Due giovani egiziani sono stati arrestati a Milano per aver nascosto una quantità significativa di cocaina in una lockbox, una pratica ormai comune nei quartieri popolari. Il gesto è stato scoperto dalla polizia locale, che ha intervenuto in un momento cruciale per l'operazione di contrasto all'uso di droghe.** Giovedì 4 febbraio 2026, alle ore 20.43, la polizia locale ha arrestato due persone a Milano, in piazza Lotto, tra piazzale e via Uccello. Uno dei due individui aveva posizionato un "palo", ovvero una persona che si aggira per attrarre clienti, mentre l'altro, con un lucchetto metallico, apriva un contenitore nascosto in una ringhiera.

