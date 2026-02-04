Nascondono 30 dosi di cocaina in un lockbox nel centro di Milano | arrestati due giovani

Due giovani sono finiti in manette nel cuore di Milano. I carabinieri li hanno sorpresi mentre tentavano di vendere cocaina a un automobilista in piazzale Lotto. Durante la perquisizione, hanno trovato 30 dosi nascoste in un lockbox. I due, di 23 e 24 anni, sono stati subito arrestati per spaccio di droga.

