Nascondono 30 dosi di cocaina in un lockbox nel centro di Milano | arrestati due giovani

Due giovani sono finiti in manette nel cuore di Milano. I carabinieri li hanno sorpresi mentre tentavano di vendere cocaina a un automobilista in piazzale Lotto. Durante la perquisizione, hanno trovato 30 dosi nascoste in un lockbox. I due, di 23 e 24 anni, sono stati subito arrestati per spaccio di droga.

Un 24enne e un 23enne sono stati arrestati per spaccio. I due sono stati sorpresi in piazzale Lotto a Milano a vendere cocaina a un automobilista. Usavano una lockbox per nascondere la droga.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

