Spaccio nella piazza del quartiere i cittadini chiamano la Polizia e fanno arrestare due spacciatori

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Foligno hanno arrestato una 60enne italiana, già nota alla Polizia in ragione dei suoi precedenti per associazione a delinquere, reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, e un 33enne egiziano.Secondo la Polizia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nuovo Blitz antidroga nella piazza di spaccio di via Livatino a Nettuno, tre arresti - facebook.com Vai su Facebook

=Stanata una piazza di spaccio a Fiumicino grazie a Youpol agi.it/cronaca/news/2… Vai su X

Milano, a Rogoredo cittadini e forze politiche unite contro lo spaccio |Video| - Alla manifestazione presenti centinaia di residenti e rappresentanti di diversi schieramenti politici. Segnala 7giorni.info

Petizione del Quartiere 5. Sì a telecamere e controlli: "Basta spaccio e degrado" - Circa 500 firme raccolte in poco tempo per attivare la videosorveglianza Ci sarà anche davanti alla scuola. Da lanazione.it

Spaccio, armi e occupazioni abusive: controlli serrati in un quartiere di Milano - Un'attività serrata di controllo del territorio, concentrata nel quartiere Giambellino di Milano, con servizi di interforze finalizzati alla repressione di fenomeni di criminalità, spaccio, ... Secondo milanotoday.it