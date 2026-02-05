Polenta e solidarietà a Gossolengo per Casa Don Venturini

A Gossolengo si sono riuniti ieri per una serata di solidarietà a favore di Casa Don Venturini. La comunità si è stretta intorno a un piatto di polenta, simbolo di unione e calore umano, in un evento che ha coinvolto molte persone del paese. La serata ha avuto un forte senso di vicinanza, dimostrando come anche in tempi difficili si possa trovare il modo di aiutarsi e condividere.

**Polenta, solidarietà e cuore di comunità a Gossolengo per Casa Don Venturini** A Gossolengo, nel cuore dell'inverno, la polenta non è soltanto un cibo, bensì simbolo di condivisione, di solidarietà e di speranza. Il 13 febbraio, nella serata di venerdì, la tradizionale Polentata Benefica organizzata dalla Fondazione La Ricerca – che coordina la Casa di Accoglienza "Don Giuseppe Venturini" – si svolgerà presso l'oratorio della chiesa di San Quintino, in un'esperienza unica che unisce tradizione culinaria e impegno sociale. L'evento, ormai un appuntamento fisso nella calendarizzazione della comunità locale, si rivolge a tutti: famiglie, anziani, giovani, persone in cerca di un momento di umanità in un ambiente sempre più frammentato.

