Adesso vi accorgete che Pedemontana è uno scempio | scoppia la polemica per la serata sui costi dell' opera

Questa sera scoppia una nuova polemica sulla Pedemontana. I comitati che si oppongono all’opera criticano duramente l’evento organizzato per parlare dei costi. “Adesso vi accorgete che Pedemontana è uno scempio”, scrivono sui social, facendo esplodere le reazioni. La serata ha diviso ancora di più le posizioni tra chi sostiene l’opera e chi, invece, la considera un danno. La discussione si fa sempre più acceso.

