Apre oggi il primo parco a tema Pokémon | dove si trova e quanto costano i biglietti
Oggi a Tokyo apre il primo parco a tema dedicato ai Pokémon. Si chiama PokéPark Kanto e si trova nel cuore della capitale giapponese. I visitatori potranno immergersi in un mondo ispirato ai loro cartoni preferiti, con attrazioni e giochi dedicati ai personaggi più amati. I biglietti costano tra i 20 e i 40 euro, a seconda dell’età e del giorno di visita. La struttura promette di essere una grande novità per gli appassionati e le famiglie in cerca di divertimento.
Oggi a Tokyo apre il PokéPark Kanto, un parco a tema dedicato interamente ai Pokémon: ecco com'è fatto e quanto costano i biglietti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Arriva PokePark Kanto, il primo parco divertimenti a tema Pokemon: biglietti già sold out per i prossimi mesi, ecco dov’è, quali sono le attrazioni e quanto costa
A Tokyo sta per aprire il primo parco divertimenti dedicato ai Pokémon, il PokePark Kanto.
A Tokyo apre il primo parco a tema Pokémon (e per mesi è già sold out). Perché dopo 30 anni Pikachu è ancora ovunque e come tutto ebbe inizio
A Tokyo apre il primo parco a tema Pokémon, e i biglietti volano via in pochi minuti.
