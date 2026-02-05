Apre oggi il primo parco a tema Pokémon | dove si trova e quanto costano i biglietti

Oggi a Tokyo apre il primo parco a tema dedicato ai Pokémon. Si chiama PokéPark Kanto e si trova nel cuore della capitale giapponese. I visitatori potranno immergersi in un mondo ispirato ai loro cartoni preferiti, con attrazioni e giochi dedicati ai personaggi più amati. I biglietti costano tra i 20 e i 40 euro, a seconda dell’età e del giorno di visita. La struttura promette di essere una grande novità per gli appassionati e le famiglie in cerca di divertimento.

