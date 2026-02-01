La Torretta dimenticata Un sopralluogo per valutare la situazione di degrado

Questa mattina un team di tecnici ha fatto un sopralluogo alla Torretta di Montecatini, un edificio abbandonato da anni e ormai in condizioni di forte degrado. La torre, che si trova nel cuore della città, rischia di crollare se non si interviene subito. Il Comune ha annunciato che tra circa un mese lancerà il bando di vendita, insieme agli altri immobili delle Terme. Ora si aspetta di capire se ci saranno offerte concrete per recuperare o valorizzare questa struttura.

Montecatini, 1 febbraio 2026 – Il bando di vendita uscirà tra circa un mese, insieme a quello degli altri immobili delle Terme. Il Comune ha già versato la cauzione per l’acquisto della Torretta, storico stabilimento che sorge nel cuore della pineta, ma per il recupero dell’edificio serviranno azioni importanti. Nel frattempo, domani mattina, Luca Quercioli, amministratore delle Terme, accompagnerà i componenti della commissione consiliare per il controllo delle società partecipate a visitare l’edificio. Edoardo Fanucci, presidente dell’organismo di controllo, ha convocato una seduta per le 9.30 in municipio, invitando il responsabile della società a cui ha inviato una richiesta di sopralluogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

