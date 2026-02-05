Questa mattina, la Camera ha dato il via libera definitivo alla legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese. La votazione si è conclusa con 124 sì e 82 no. Ora il provvedimento passa al Senato per l’ultimo passaggio.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato il Ddl sulla legge annuale sulle piccole e medie imprese con 124 sì e 82 no. La legge torna ora al Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pmi: via libera della Camera alla legge annuale con 124 sì

La Camera ha approvato definitivamente la manovra con 216 voti favorevoli, mentre i contrari sono stati 126 e gli astenuti 3.

La Camera ha approvato definitivamente la manovra con 216 voti favorevoli, mentre i contrari sono stati 126 e gli astenuti tre.

