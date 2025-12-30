Via libera della Camera alla manovra è legge con 216 sì Meloni | Atto serio e responsabile Affondo Schlein | Promesse tradite

Via libera della Camera alla manovra con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, gli astenuti 3. Si tratta del via libera definitivo da parte del Parlamento alla legge di Bilancio. Si conclude così l’iter di approvazione della legge di bilancio, la quarta del governo Meloni. Iter iniziato a ottobre con il testo licenziato dal Consiglio dei ministri e diventato nelle ultime settimane più tortuoso,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Via libera della Camera alla manovra, è legge con 216 sì. Meloni: "Atto serio e responsabile". Affondo Schlein: “Promesse tradite” Leggi anche: Via libera della Camera alla manovra, è legge con 216 sì. Affondo Schlein: “Promesse tradite” Leggi anche: Manovra, in diretta alla Camera il voto finale. Schlein: “Legge sbagliata e promesse tradite. Non vi crede più nessuno” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Manovra. Via libera dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera per l’ultimo step. Dal personale ai farmaci, ecco le misure per la sanità; Via libera del Senato alla manovra, passa ora alla Camera; Sì della Camera alla fiducia sulla manovra - Ok a Odg Lega su stop aumento età pensionabile; Manovra: il via libera del Senato, ora passa alla Camera. Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili». Manovra, via libera della Camera con 216 sì. Schlein: «Una legge di Bilancio sbagliata e di austerità» - In nottata gli ordini del giorno, stamani previsto l'ultimo sì al testo. leggo.it

