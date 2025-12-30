Via libera della Camera alla manovra è legge con 216 sì Affondo Schlein | Promesse tradite

La Camera ha approvato definitivamente la manovra con 216 voti favorevoli, mentre i contrari sono stati 126 e gli astenuti 3. Con questo voto, la legge di Bilancio entra in vigore, segnando un passaggio importante nel percorso legislativo. La discussione ha visto anche le opinioni di diversi esponenti politici, tra cui alcune critiche come quelle di Schlein, che ha definito le promesse non mantenute.

Si conclude così l'iter di approvazione della legge di bilancio, la quarta del governo Meloni. Iter iniziato a ottobre con il testo licenziato dal Consiglio dei ministri e diventato nelle ultime settimane più tortuoso.

Manovra, c’è il via libera definitivo: approvata con 216 sì - Si tratta del via libera definitivo da parte del Parlamento alla legge di Bilancio. unionesarda.it

Clima teso e tempi ridotti al minimo per la Manovra: oggi il voto finale alla Camera dopo una lunga seduta notturna e oltre due mesi di iter parlamentare.

La Stampa. . Via libera finale. Alla Camera si tengono le dichiarazioni dei gruppi e il voto conclusivo sulla Legge di Bilancio, ultimo passaggio dell’iter parlamentare - facebook.com facebook

Riprendono i lavori alla Camera, oggi il via libera definitivo alla manovra. Magi con il cartello 'vendesi'. L'approvazione finale è prevista per l'ora di pranzo #ANSA x.com

