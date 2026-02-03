Osservatorio Methrica–Banca Generali | la fotografia delle imprese campane tra Esg e innovazione

Le imprese campane sono sotto pressione. Per restare competitive, devono rafforzare la gestione e trovare nuovi modi per accedere ai capitali. È questa la fotografia scattata dall’Osservatorio Methrica di Banca Generali, che evidenzia come le piccole e medie imprese della regione si trovino davanti a sfide importanti per innovarsi e crescere.

Le piccole e medie imprese campane che puntano a competere sui mercati devono rafforzare la struttura gestionale e migliorare l’accesso ai capitali. È quanto emerge dalle prime rilevazioni dell’ Osservatorio Sostenibilità e Innovazione per le Pmi del Sud Italia, promosso da Methrica con Banca Generali e in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Lo studio ha analizzato un primo campione di aziende particolarmente sensibili ai temi della sostenibilità, con l’obiettivo di individuarne gli elementi distintivi nelle sfide di crescita, tra governance, innovazione e attrattività verso investitori e partner industriali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

