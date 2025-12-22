Bcc Bergamasca e Orobica | Riferimento per Pmi e famiglie grazie ad innovazione digitale e relazione diretta con il cliente
Zanica. L’architettura definisce i luoghi e le funzioni di un edificio. La sede della Bcc Bergamasca e Orobica sintetizza pienamente il presente ed il futuro di questo istituto di credito che è di fatto una banca del territorio, vicina alle imprese, alle famiglie e a quanti hanno un sogno da realizzare nel mondo dell’economia. “Le Bcc sono rimaste legate alla tradizione ma hanno saputo aprirsi ed oggi possono benissimo competere alla pari con altre banche” afferma Alberto Pecis, direttore generale della Bcc Bergamasca e Orobica, che spiega: “La nostra banca è una presenza storica sul territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
"Negli ultimi anni – afferma il direttore generale Alberto Pecis – la Bcc Bergamasca e Orobica ha vissuto una profonda trasformazione.
Bcc Bergamasca e Orobica: Riferimento per Pmi e famiglie grazie a relazione diretta con il cliente
