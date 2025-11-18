Casa Vignuzzi compie trent’anni | le iniziative

Ilrestodelcarlino.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Casa Vignuzzi compie trentanni e si prepara a festeggiarli, da domani, insieme a bambini e bambine con letture, laboratori, musica e lo spettacolo di Gek Tessaro, in scena al Teatro Rasi martedì 16 dicembre con un doppio spettacolo per scuole e famiglie. Le iniziative, in programma fino al 20 dicembre, celebrano anche due importanti ricorrenze: l’ottantesimo compleanno di Pippi Calzelunghe, amata eroina della letteratura per ragazzi, e il cinquantesimo della Pimpa, la celebre cagnolina bianca a pois rossi, simbolo di curiosità e fantasia. Il programma completo sarà presto disponibile sul sito della biblioteca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

casa vignuzzi compie trent8217anni le iniziative

© Ilrestodelcarlino.it - Casa Vignuzzi compie trent’anni: le iniziative

Altri contenuti sullo stesso argomento

casa vignuzzi compie trent8217anniCasa Vignuzzi compie trent’anni: le iniziative - Festeggia questo importante traguardo insieme ai bambini con letture, laboratori, musica e lo spettacolo di Gek Tessaro . ilrestodelcarlino.it scrive

casa vignuzzi compie trent8217anniCasa Vignuzzi festeggia trent’anni con un calendario di appuntamenti per tutta la famiglia - Dal 19 novembre alla biblioteca letture per ragazzi, laboratori, musica e lo spettacolo di Gek Tessaro al Teatro Rasi ... Scrive ravennaedintorni.it

casa vignuzzi compie trent8217anniRavenna. Casa Vignuzzi compie trent’anni, la festa - Casa Vignuzzi compie trent’anni e si prepara a festeggiarli dal 19 novembre con letture, laboratori, musica e lo spettacolo di Gek Tessaro, in scena ... Come scrive corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Vignuzzi Compie Trent8217anni