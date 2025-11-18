Casa Vignuzzi compie trent’anni | le iniziative

Casa Vignuzzi compie trent’anni e si prepara a festeggiarli, da domani, insieme a bambini e bambine con letture, laboratori, musica e lo spettacolo di Gek Tessaro, in scena al Teatro Rasi martedì 16 dicembre con un doppio spettacolo per scuole e famiglie. Le iniziative, in programma fino al 20 dicembre, celebrano anche due importanti ricorrenze: l’ottantesimo compleanno di Pippi Calzelunghe, amata eroina della letteratura per ragazzi, e il cinquantesimo della Pimpa, la celebre cagnolina bianca a pois rossi, simbolo di curiosità e fantasia. Il programma completo sarà presto disponibile sul sito della biblioteca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

