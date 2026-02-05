L’Italia di cricket fa notizia all’estero. Per la prima volta, la nazionale maschile si è qualificata ai Mondiali T20. La squadra, formata anche da pizzaioli, immigrati e insegnanti, si prepara a scendere in campo tra Sri Lanka e India. È una storia che sorprende e diverte, con giocatori che arrivano da contesti diversi e ora rappresentano il nostro paese in una competizione mondiale.

L’Italia sta al cricket come il bob sta alla Giamaica. Così, con gli stessi toni divertiti, il Guardian racconta la nazionale maschile di cricket che per la prima volta nella sua storia si è qualificata per la Coppa del Mondo T20, co-ospitata da Sri Lanka e India, che inizia questo fine settimana. Se la fa raccontare per esempio da Riccardo Maggio, che oggi è responsabile operativo della Federazione Italiana Cricket ed è stato un giocatore della nazionale. E’ nato in Italia da genitori italo-britannici. Ha scoperto il cricket solo durante le estati trascorse con i nonni in Inghilterra. “Lo guardavo in televisione, e poi ho iniziato a giocarci al parco con gli amici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Pizzaioli, immigrati, insegnanti”: il Guardian racconta la nazionale italiana di cricket ai Mondiali

