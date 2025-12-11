Ambiente nei primi 11 mesi dell' anno elevate 494 sanzioni | Registriamo una crescita del 47% rispetto al 2024
Nel corso dei primi 11 mesi del 2025, sono state elevate 494 sanzioni amministrative legate a infrazioni ambientali, con un incremento del 47% rispetto allo stesso periodo del 2024. La maggior parte delle multe riguarda l'abbandono di rifiuti da parte di utenze private, generando un importo totale di circa 40mila euro.
San Zenone festeggia un risultato che parla di…ambiente! 61 kg di rifiuto secco per abitante nel 2024. Un dato che porta San Zenone tra i primi venti Comuni Rifiuti Free del Veneto (categoria 5.000–15.000 abitanti) e che vale anche un riconoscimento special