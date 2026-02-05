Pipeline & Gas Expo 2026 | Mezzani Elma ‘nostri mini gru e trasporter full electric pensati per operare su terreni difficili ’
Nella fiera Pipeline & Gas Expo 2026 a Mezzani, l’azienda Elma ha mostrato le sue mini gru e trasportatori elettrici. Sono pensati per operare in terreni difficili, anche nelle condizioni più impegnative. Durante l’evento, sono state presentate tutte le gamme di mini gru, dai modelli più piccoli come Mcr 30 e Mcr 40, fino a quelli di maggiore capacità come Mcx 90 e Mcx 110.
“A Pipeline & Gas Expo presentiamo l’intera gamma di mini gru, dalle più compatte - Mcr 30 e Mcr 40 - fino ai modelli di maggiore capacità - Mcx 90 e Mcx 110. La 90 è disponibile in diverse motorizzazioni, dal full electric all’endotermico, ed è adatta a lavorare sia in ambienti interni che esterni, con una capacità di carico sulla gru di 3,2 ton. Accanto alle mini gru, portiamo anche il trasporter elettrico Cr 30, disponibile nella versione H con cingolo maggiorato per operare su terreni difficili. Una soluzione completamente elettrica, con batterie modulari, pensata per adattarsi alle diverse esigenze operative”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
