Nella fiera Pipeline & Gas Expo 2026 a Mezzani, l’azienda Elma ha mostrato le sue mini gru e trasportatori elettrici. Sono pensati per operare in terreni difficili, anche nelle condizioni più impegnative. Durante l’evento, sono state presentate tutte le gamme di mini gru, dai modelli più piccoli come Mcr 30 e Mcr 40, fino a quelli di maggiore capacità come Mcx 90 e Mcx 110.

“A Pipeline & Gas Expo presentiamo l’intera gamma di mini gru, dalle più compatte - Mcr 30 e Mcr 40 - fino ai modelli di maggiore capacità - Mcx 90 e Mcx 110. La 90 è disponibile in diverse motorizzazioni, dal full electric all’endotermico, ed è adatta a lavorare sia in ambienti interni che esterni, con una capacità di carico sulla gru di 3,2 ton. Accanto alle mini gru, portiamo anche il trasporter elettrico Cr 30, disponibile nella versione H con cingolo maggiorato per operare su terreni difficili. Una soluzione completamente elettrica, con batterie modulari, pensata per adattarsi alle diverse esigenze operative”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pipeline & Gas Expo 2026: Mezzani (Elma), ‘nostri mini gru e trasporter full electric pensati per operare su terreni difficili ’

Approfondimenti su Pipeline Gas Expo2026

La Pipeline & Gas Expo 2026 apre i battenti e Morooka Italia si presenta con i suoi dumper.

La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo si terrà in un momento di grande tensione geopolitica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Pipeline & Gas Expo 2026: Mezzani (Elma), ‘nostri mini gru e trasporter full electric pensati per

Ultime notizie su Pipeline Gas Expo2026

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Pipeline & Gas Expo 2026, Potestà (Mediapoint&Exhibitions): Infrastrutture energetiche e gas, temi; Dal 4 al 6 febbraio a Piacenza Expo la mostra Pipeline & Gas Expo: Oltre 90 espositori confermati, un tema d’attualità – AUDIO; Pipeline & Gas Expo all'insegna della sicurezza.

Pipeline & Gas Expo 2026: Guzzo (Morooka Italia), ‘nostri dumper consentono di operare in condizioni estreme’Siamo presenti a Pipeline & Gas Expo perché queste macchine sono particolarmente adatte all’utilizzo su pipeline, anche in condizioni di terreno e pendenza estremi. È un prodotto di nicchia ma leader ... quotidiano.net

Pipeline & Gas Expo 2026, Rosati (Saipem): Lng riveste ruolo di importanza crescente(Adnkronos) - All'interno di Pipeline & Gas Expo Saipem ha un ruolo centrale perché porta un'esperienza lunga più di 60 anni nelle infrastrutture energetiche, di cui siamo pionieri. Abbiamo posato ... msn.com

Pipeline & Gas Expo 2026, Rosati (Saipem): “Lng riveste ruolo di importanza crescente” x.com

#Attualità #VideoAdnkronos Pipeline & Gas Expo 2026, Potestà (Mediapoint&Exhibitions): “Infrastrutture energetiche e gas, temi: #ILMONITO “La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo cade in una situazione geopolitica estremamente delicata e che mette in facebook