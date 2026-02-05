La Pipeline & Gas Expo 2026 apre i battenti e Morooka Italia si presenta con i suoi dumper. Guzzo spiega che questi veicoli sono ideali per lavorare lungo le pipeline, anche in terreni difficili e in pendenze impegnative. Le macchine vengono usate nelle situazioni più estreme, garantendo stabilità e affidabilità anche nei contesti più ostili.

“Siamo presenti a Pipeline & Gas Expo perché queste macchine sono particolarmente adatte all’utilizzo su pipeline, anche in condizioni di terreno e pendenza estremi. È un prodotto di nicchia ma leader a livello internazionale, già molto diffuso in Europa e negli Stati Uniti. Si tratta di dumper diesel Stage V, altamente efficienti e certificati CE, capaci di operare in qualsiasi stagione e su qualsiasi fondo. Soluzioni che permettono di raggiungere e lavorare in aree dove altri mezzi non riuscirebbero ad arrivare”. Sono le dichiarazioni di Michele Guzzo, amministratore delegato e direttore commerciale Morooka Italia, all’edizione 2026 di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pipeline & Gas Expo 2026: Guzzo (Morooka Italia), ‘nostri dumper consentono di operare in condizioni estreme’

Approfondimenti su Pipeline Gas Expo2026

La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo si terrà in un momento di grande tensione geopolitica.

Questa mattina a Piacenza si è annunciata l’edizione 2024 di Pipeline & Gas Expo.

