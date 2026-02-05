Piogge sul casertano | allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Campania ha annunciato un’allerta meteo gialla per il casertano. Da mezzanotte, temporali e piogge intense interesseranno tutta la regione, con il rischio di allagamenti e disagi. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali, su tutto il territorio regionale, valida a partire da mezzanotte e per l'intera giornata di domani, venerdì 6 febbraio.

