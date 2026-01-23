Temporali e vento forte scatta l' allerta meteo gialla nel casertano

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla per il casertano, valida dalla mezzanotte di venerdì 23 gennaio fino a tutto il 24 gennaio. Sono previsti temporali e vento forte, che potrebbero influire sulle condizioni di sicurezza e sulla viabilità nella zona. È importante prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e adottare comportamenti prudenti in questi giorni.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo, valido a partire dalla mezzanotte di venerdì 23 gennaio e per tutta la giornata di sabato 24 gennaio.L'allerta riguarda diverse aree della regione, suddivise in zone di rischio:Zona 1: Piana.

