Bergamo via libera alla terza linea del forno crematorio
IL VIA LIBERA. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della terza linea del forno crematorio cittadino, un intervento che risponde all’aumento strutturale delle richieste di cremazione e agli standard qualitativi fissati da Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Via libera alla realizzazione della terza linea del forno crematorio di Bergamo
Leggi anche: Dal forno crematorio alla gestione della fiera: appalti nel mirino del clan in cambio dei voti ai politici
Via libera al recupero di otto case comunali di Valtesse-Valverde. Palafrizzoni mette 400 mila euro; Monza – Verona: al via la vendita libera dei biglietti; Coppa del Mondo di sci, Sofia Goggia terza nella discesa libera di Sankt Moritz; A gennaio cominciano i lavori in piazza Angelini: dal Comune il via libera definitivo al progetto.
Bergamo, via libera alla terza linea del forno crematorio - La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della terza linea del forno crematorio ... ecodibergamo.it
Sabato 20 dicembre alle 21 nell'auditorium del seminario vescovile di Città Alta. Ingresso gratuito, offerta libera per l'ospedale di Bergamo - facebook.com facebook
. Il Comune ha stanziato le risorse per sistemaretre giardini pubblici. Via libera all’area cani sotto le Mura. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.