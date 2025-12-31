No al forno crematorio | il 3 gennaio manifestazione di protesta a Pietradefusi

Il 3 gennaio si terrà a Pietradefusi una manifestazione di protesta contro l’installazione di un forno crematorio nell’area del cimitero di Sant’Angelo a Cancelli. L’Associazione ‘I Santangiolesi’ e i residenti dei comuni vicini esprimono preoccupazione per questa decisione, che suscita dubbi e timori riguardo all’impatto sul territorio e sulla comunità. La manifestazione rappresenta un momento di confronto e di difesa delle tradizioni locali.

Tempo di lettura: 3 minuti “L’Associazione ‘I Santangiolesi’, gli abitanti di Sant’Angelo a Cancelli, Pietradefusi e tutti i comuni vicini esprimono preoccupazione per la decisione di insediare, nell’area del Cimitero di Sant’Angelo a Cancelli (già Comune prima di divenire frazione del Comune di Pietradefusi), un forno crematorio per salme. Come detto la presenza del cimitero a Sant’Angelo a Cancelli è dovuto al fatto che questo era in passato Comune autonomo successivamente annesso al Comune di Pietradefusi. L’associazione riunita in comitato allargato alla cittadinanza ha iniziato una raccolta firme sia immateriali tramite una petizione su change. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - No al forno crematorio: il 3 gennaio manifestazione di protesta a Pietradefusi Leggi anche: Cimitero suburbano, completati i lavori al forno crematorio Leggi anche: Cimitero suburbano, completati i lavori al forno crematorio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pietradefusi dice no al forno crematorio: cresce la protesta, mobilitazione pubblica il 3 gennaio; Pietradefusi, il 3 gennaio mobilitazione per dire no al forno crematorio; Pietradefusi dice NO al forno crematorio; Pietradefusi, il 3 gennaio mobilitazione per dire no al forno crematorio. “No al forno crematorio di Mentana”: cittadini e Italia Nostra contro un servizio inutile - Lgs 201/2023 che regolamenta il servizio pubblico locale, ha approvato la fattibilità di una ... ilfattoquotidiano.it No al forno crematorio tra le scuole e le case: per le strade di Mentana sfila la protesta - In attesa che l’amministrazione, con un consiglio straordinario previsto per lunedì 26 febbraio, si esprima sulla richiesta che arriva dalla cittadinanza, nelle strade di Mentana è sfilato un corteo ... romatoday.it Mentana dice "no" al forno crematorio, pronta una nuova protesta di piazza - Ci sarà una nuova manifestazione di protesta sabato 24 febbraio in attesa che venga convocato il consiglio comunale straordinario richiesto dalle istituzioni. romatoday.it Comitato civico per l'ambiente recrimina sulle scelte per antenna e forno crematorio a Petacciato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.