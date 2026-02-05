Pielleitalia alle Olimpiadi al servizio di Omega | ha recapitato a Cortina divise e kit ufficiali per cronometristi e staff

La Pielleitalia di Grassobbio ha consegnato a Cortina le divise e i kit ufficiali per i cronometristi e lo staff dei Giochi di Milano-Cortina. Nonostante non abbia vinto la gara per la fornitura delle divise ufficiali, l’azienda si è mossa per essere presente all’evento, portando a termine il suo compito di supporto. La consegna è avvenuta in anticipo rispetto all’avvio delle competizioni, previsto per venerdì 6 febbraio.

La gara per la fornitura delle divise olimpiche che saranno indossate dai cronometristi di Omega se l'è aggiudicata un'altra azienda del settore, ma la Pielleitalia di Grassobbio ha trovato comunque il modo di fare la propria parte per essere coinvolta nell'evento a cinque cerchi di Milano-Cortina che scatterà venerdì 6 febbraio. Questione di intuizione, tenacia e, ovviamente, saper fare. Perché in un contesto fortemente sfidante e caratterizzato da competitor dimensionalmente più grandi e con maggiori risorse economiche, è la qualità del servizio che può fare la differenza. È quanto ha pensato il Ceo Giuseppe Pezzini che ha ben presto accantonato la delusione per la mancata selezione e ha rilanciato: "Avevamo predisposto design, idee e campioni, ma all'inizio dello scorso anno ci è stato comunicato l'esito negativo della gara.

