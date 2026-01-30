Aziende piacentine sul podio i mezzi speciali di Baruti Car in servizio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Le aziende di Piacenza si preparano a una grande vetrina internazionale. Tra queste c’è la ditta Baruti Car, che fornirà mezzi speciali per le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. I lavori sono in pieno svolgimento e i mezzi sono già in servizio, pronti a supportare l’evento che si avvicina.

Fervono i preparativi per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In campo anche la ditta Baruti Car di Piacenza. Dal 6 al 22 febbraio, infatti, i mezzi speciali della ditta piacentina per il recupero dei veicoli saranno operativi per attività di soccorso stradale sia durante i giochi olimpici che quelli paralimpici invernali, con pronta reperibilità 24 ore su 24 e per garantire gli intervento di rimozione dei veicoli in panne anche offrendo assistenza in caso di guasti. La presenza in un'organizzazione di un evento internazionale è sicuramente un importante attestato di professionalità per un'azienda piacentina.

