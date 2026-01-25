Minaccia la compagna con un coltello | 37enne arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Perugia dopo aver minacciato la propria compagna con un coltello durante un episodio di lite. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi. La vicenda sottolinea l'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di violenza domestica per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Perugia, 25 gennaio 2026 - Avrebbe minacciato la compagna con un coltello, al culmine dell'ennesima lite. Per questo, il giudice per le indagini preliminari di Spoleto, su richiesta della Procura, ha disposto nei confronti dell'uomo, albanese 37enne, gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo, residente a Vallo di Nera, in provincia di Perugia, è accusato di atti persecutori e lesioni personali ai danni della fidanzata non convivente. Gli accertamenti dei carabinieri avrebbero confermato le condotte denunciate dalla donna, che si sarebbero verificate dall'ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

