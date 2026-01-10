Ztl si sposta il varco di via Guerrini | Per raggiungere piazza Caduti Al vaglio gli accessi impropri

La ZTL di via Guerrini cambia configurazione: il varco si sposta, consentendo un percorso ad anello per raggiungere piazza Caduti, passando da via Ginanni e via Canneti. Sono in corso verifiche sugli accessi impropri per garantire un uso corretto delle nuove disposizioni e migliorare la viabilità nella zona.

Chi entra in via Canneti per parcheggiare in piazzetta Arcivescovado potrà tornare su piazza Caduti passando da via Ginanni e via Guerrini, in un percorso ad anello oggi vietato. A farlo sapere è stato il sindaco Alessandro Barattoni durante l’assemblea pubblica di presentazione del nuovo piano di sosta e accessibilità al centro storico. "L’idea è quella di spostare il varco di 100 metri avanti, all’incirca altezza del bar Belli – ha detto il sindaco –. In questo modo chi entra in piazzetta Arcivescovado non dovrà più azzardare manovre pericolose ma potrà tornare su piazza Caduti passando da via Guerrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ztl, si sposta il varco di via Guerrini: "Per raggiungere piazza Caduti". Al vaglio gli accessi impropri Leggi anche: Inuagurate due Case della Comunità: ridurrano gli accessi impropri al pronto soccorso Leggi anche: I furbetti della Ztl, targa coperta con gli adesivi per superare il varco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ztl, si sposta il varco di via Guerrini: Per raggiungere piazza Caduti. Al vaglio gli accessi impropri. Dal 12 gennaio multe per le infrazioni in uscita delle Ztl di Città Alta, Valverde e via Tasso/Pignolo - Le telecamere ai varchi si erano accese il 12 dicembre: dopo il primo mese di adattamento si attiva la modalità sanzionatoria ... bergamonews.it

Ztl Bergamo, da lunedì le multe via telecamere in Città Alta, Valverde e via Tasso/Pignolo. Le vie e le fasce orarie - ZTL CENTRO STORICO DI CITTÀ ALTA Varchi in uscita attivi dal 12 gennaio 2026: Fasce orarie di accesso per i veicoli commerciali (categoria N1, muniti di contrassegno): ... bergamo.corriere.it

Reggio Emilia, la nuova Ztl: oltre 4mila sanzioni in meno di quattro mesi. VIDEO - REGGIO EMILIA – Sono oltre quattromila le multe scattate in meno di quattro mesi grazie agli ultimi occhi digitali entrati in funzione in centro storico a Reggio. reggionline.com

’´ inTarda Età del Bronzo (ca. XIV–XIII sec. a.C.) C’è un istante, prima dell’urto, in cui tutto è già deciso: il peso del bronzo sulle spalle, il respiro dietro la visiera, la lancia che cerca il varco. In questa potente illustrazione, - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.