Mercatini di Natale a Bitonto 2024 | artigianato locale e atmosfera magica in piazza Padre Pio
Dal oggi fino al 24 dicembre, piazza Padre Pio a Bitonto si trasforma nel cuore dei Mercatini di Natale 2024, offrendo un’atmosfera magica e l’opportunità di scoprire l’artigianato locale. L’evento, organizzato da UPSA Confartigianato Bitonto, celebra la tradizione natalizia attraverso bancarelle e creazioni artigianali che animano la piazza.
A partire da oggi e fino al 24 dicembre, piazza Padre Pio diventa il fulcro del Natale a Bitonto, accogliendo i Mercatini dell'Artigianato Locale organizzati da UPSA Confartigianato Bitonto.Ogni giorno, dalle 9 alle 21, cittadini e visitatori potranno immergersi in un percorso suggestivo fatto di.
I mercatini dell'artigianato locale accendono il Magico Natale a Bitonto - BITONTO – Da oggi fino al 24 dicembre, piazza Padre Pio diventa il fulcro delle festività natalizie con i Mercatini dell'Artigianato Locale, manifestazione organizzata da UPSA Confartigianato Bitonto.
