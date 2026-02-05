Piazza Boiardo sarà il salotto serale

Piazza Boiardo si prepara a diventare il punto di ritrovo serale della città. L’amministrazione ha deciso di trasformarla in uno spazio vivo, dove incontrarsi, scambiarsi idee e godersi l’atmosfera. La piazza cambierà volto, con eventi e iniziative che coinvolgeranno residenti e visitatori. Un modo per rendere più vivace il cuore di questa zona e riscoprire il valore di stare insieme.

"La solitudine è un tema sociale, ma riguarda anche ognuno di noi. Anche se in modi diversi. Ma la solitudine è anche privilegio, un atto d’amore verso sé stessi. E c’è tanto amore in tutto questo, ve lo assicuro". Così ha concluso, Daria Bignardi - scrittrice, giornalista, autrice televisiva e conduttrice – il suo monologo che martedì sera ha aperto ufficialmente la decima stagione di FestivaLOVE – Innamorati a Scandiano 2026. L’anteprima è andata in scena al Teatro Boiardo di Scandiano, anticipando la kermesse che si terrà il 29, 30 e 31 maggio prossimi. Tre giorni dove Scandiano si trasformerà in un palcoscenico di cultura, musica, circo, divertimento e cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

