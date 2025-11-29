In piazza Salotto apre Kose il primo ristorante coreano d' Abruzzo FOTO
Si chiama Kose ed è il primo ristorante coreano d'Abruzzo aperto a Pescara in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr).Come dicono i titolari Andrea Caldora e sua moglie Ha Jung Kim: «Kose è un ristorante che accoglie la tradizione coreana nella sua forma più pura, interpretandola attraverso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
