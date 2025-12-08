Il Meazza apre nel periodo natalizio con un tour serale | si potrà cenare e ci sarà anche Babbo Natale
Tour serale San Siro. Il Natale arriva anche a San Siro. Quest’anno il “Giuseppe Meazza” aprirà le sue porte per un tour serale esclusivo che trasformerà il tempio del calcio in un luogo sospeso tra magia, luci e tradizione. Mentre l’Inter di Cristian Chivu sarà impegnata nella Supercoppa italiana, i tifosi potranno vivere tre serate indimenticabili il 19, 20 e 21 dicembre, in un’atmosfera natalizia che promette emozioni autentiche. Un’esperienza magica tra luci, musica, castagne e vin brulé. Il tour è stato pensato per chi vuole scoprire San Siro sotto una nuova luce. Dai corridoi iconici fino alle tribune illuminate, ogni angolo del Meazza sarà avvolto da un’atmosfera festosa fatta di luci scintillanti, musica natalizia, castagne e vin brulé. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
