Piantedosi | Confermo introduzione del fermo preventivo -2

Piantedosi conferma che il fermo preventivo resta in vigore. Spiega che non si tratta di una misura liberticida, ma di una prassi già usata in altri paesi. La procedura prevede che la persona venga accompagnata in un ufficio di polizia e trattenuta fino a due ore, con l’autorità giudiziaria informata.

Roma, 5 feb. (askanews) – Quella sul fermo preventivo, ha sottolineato Piantedosi, “non è una misura liberticida, è presente in molti ordinamenti, prevede il rapporto con l’autorità giudiziaria a cui viene comunicato che la persona è accompagnata in un ufficio di polizia e trattenuta fino a due ore. Se poi si ravvisasse che non ci sono le condizioni può disporre la liberazione”. Piantedosi ha quindi sottolineato che “è sempre così nella nostra formulazione, conosciamo i limiti fissati dalla costituzione sulla limitazione della libertà personale. Questa norma attiene a un’ipotesi di prevenzione molto pregnante, a condizioni indiziarie molto importanti sulla possibilità che possano essere compiuti in occasione di manifestazioni determinate fattispecie di reati un po’ come abbiamo visto in questi ultimi giorni”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il ministro Piantedosi, ascoltato al Senato, torna a parlare di sicurezza e violenze a Torino.

Il ministro Piantedosi torna a parlare di ordine pubblico e sicurezza.

