Piantedosi | Ci vuole fermo preventivo

Il ministro Piantedosi, ascoltato al Senato, torna a parlare di sicurezza e violenze a Torino. In modo deciso, chiede più fermezza e un intervento preventivo più forte. Più volte, ha respinto le accuse di aver tollerato o organizzato i disordini, sottolineando che il governo non può permettersi di abbassare la guardia. La tensione nel dibattito resta alta, e il ministro insiste sulla necessità di intervenire prima che le cose degenerino.

14.56 Parlando al Senato sulle violenze a Torino, il ministro dell'Interno dice: "C'è chi ha persino adombrato l'idea che siano state in qualche modo organiz zate o quanto meno tollerate dal Governo, per poter varare più agevolmente nuove norme. Accusa estremamente grave e strumentale; un'insinuazione indegna, priva di qualsiasi riscontro". Si alza livello dello scontro,denuncia. Poi:"Serve fermo preventivo.Se teppista cerca di uccidere poliziotto, responsabile è il teppista, non il poliziotto". Uso forza da Polizia "extrema ratio".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Piantedosi Interno Piantedosi al Senato: «Ci vuole il fermo preventivo». Decreto sicurezza, incontro Mattarella-Mantovano Il ministro Piantedosi torna a chiedere norme più dure contro l’immigrazione. Piantedosi: “Terrorismo urbano di stampo eversivo. Fermo preventivo per i violenti” Il ministro Piantedosi definisce il terrorismo urbano come eversivo e annuncia un fermo preventivo per i violenti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Vertice sicurezza a Palazzo Chigi: Piantedosi propone fermo preventivo Ultime notizie su Piantedosi Interno Argomenti discussi: Askatasuna, Piantedosi: Basta terrorismo urbano. Serve il fermo preventivo per isolare i violenti; Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria; Violenze a Torino, Piantedosi: Livello dello scontro richiama dinamiche terroristiche; Piantedosi: A Torino chiara matrice eversiva. I violenti aiutati dai cosiddetti pacifici. Piantedosi: 'Ci vuole il fermo preventivo'. Incontro al Quirinale tra Mattarella e il sottosegretario MantovanoIntanto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è salito al Quirinale per un incontro con il presidente Sergio Mattarella. Al centro del colloquio, informano fonti ... ansa.it Piantedosi al Senato: «Ci vuole il fermo preventivo». Decreto sicurezza, incontro Mattarella-MantovanoIl ministro dell’Interno: «Il Governo intende introdurre una misura che va proprio in questa direzione: impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire. L’auspicio è che tutt ... ilsole24ore.com Piantedosi non vuole l’opposizione in piazza: “Dà impunità ai violenti”di Giacomo Salvini Camera. Per il Viminale a Torino ci sono state “dinamiche terroristiche” e “pro Pal per Hannoun” La sponda dei meloniani I toni non sono concilianti. Di chi vuole abbassa - facebook.com facebook Piantedosi non vuole l’opposizione in piazza: “Dà impunità ai violenti”. @salvini_giacomo x.com

