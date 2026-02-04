Il ministro Piantedosi torna a parlare di ordine pubblico e sicurezza. In un’intervista, afferma che contro i violenti serve il fermo preventivo e chiede leggi più chiare per le forze dell’ordine.

AGI - "Per fermare preventivamente chi è determinato a creare disordini, le forze dell'ordine hanno bisogno di strumenti giuridici chiari. Serve una norma che consenta un vero ed efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nelle comunicazioni al Senato sugli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio. "Il governo - ha confermato - intende introdurre una misura che va proprio in questa direzione: impedire a chi è noto per comportamenti violenti di infiltrarsi e colpire. L'auspicio è che tutti gli attori istituzionali, politici e sociali contribuiscano in modo responsabile a questo percorso". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Askatasuna: Piantedosi "contro i violenti serve il fermo preventivo"

Il ministro Piantedosi parla chiaramente: definisce il comportamento di alcuni manifestanti come terrorismo urbano.

Il ministro Piantedosi definisce il terrorismo urbano come eversivo e annuncia un fermo preventivo per i violenti.

