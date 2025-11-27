Michelangelo Dome cos’è lo scudo antimissile di Leonardo Cingolani | Unire le forze per le tecnologie o ci sterminano

Roma, 27 novembre 2025 – È Made in Italy il nuovo sistema avanzato di difesa integrata basato sull’AI. Si chiama Michelangelo Dome, nome che evoca l’Iron Dome israeliano ma con un chiaro richiamo al genio del Rinascimento, ed è progettato dal gruppo Leonardo per rispondere a minacce emergenti in uno scenario globale sempre più complesso. Non un singolo sistema ma un'architettura completa, che integra sensori terrestri, navali, aerei e spaziali di nuova generazione, piattaforme di cyber defence, sistemi di comando e controllo, intelligenza artificiale ed effettori coordinati. La piattaforma crea una cupola dinamica di sicurezza, capace di individuare, tracciare e neutralizzare minacce, anche in caso di attacchi massivi, su tutti i domini di operazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

