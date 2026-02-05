Piani di zona dello sport proposta di legge regionale di Scandella | Modello che funziona così si uniscono le forze

Sulla scia del successo dei Piani di Zona legati al sociale, il consigliere regionale del PD Jacopo Scandella propone di applicare lo stesso modello anche allo sport. La sua idea è di unire le forze e semplificare l’organizzazione, usando un metodo già collaudato. La proposta di legge punta a creare una rete più efficace tra enti e associazioni, per migliorare l’offerta sportiva sul territorio. Ora si attende l’iter in Regione, con l’obiettivo di avviare presto questa nuova fase.

Bergamo. Sulla scorta dell’esperienza positiva dei Piani di Zona legati al sociale, il consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Scandella è primo firmatario e relatore di una proposta di legge per mutuare lo stesso modello organizzativo anche in sportivo, lanciano così la sfida dei Piani di Zona dello Sport. Mercoledì 4 febbraio in Commissione VII si sono concluse le audizioni con i rappresentanti di Anci, Province e la Direzione Sport e Giovani di Regione Lombardia. “Che lo sport sia uno strumento straordinario di salute, prevenzione e benessere è cosa nota – spiega Scandella -, ma è altrettanto noto che la pratica sportiva non è sempre alla portata di tutti come dovrebbe, sia per ragioni di costi a carico delle famiglie che di carenza di infrastrutture e societa, soprattutto in determinati ambiti e discipline sportive”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'iniziativa di Stefani di approvare una legge regionale sui caregiver familiari, anche se proposta dall'opposizione, ha suscitato interesse e favore da parte della Fnp Cisl Veneto.

