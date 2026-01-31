Piano Integrato di Salute | in Valdichiana Aretina avviato il percorso partecipato

Inizia in Valdichiana Aretina il percorso partecipato sul Piano Integrato di Salute. La Regione ha avviato incontri e confronti con cittadini, medici e associazioni per definire meglio le azioni da mettere in campo. Si tratta di un passo importante per migliorare i servizi sanitari nella zona, coinvolgendo direttamente chi vive e lavora sul territorio. Le prime riunioni si sono svolte questa settimana e si aspettano ulteriori incontri nei prossimi mesi.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – . Asl Toscana sud est e Comuni del territorio insieme per una programmazione integrata dei servizi. Al via i calendari degli incontri. Una programmazione condivisa, capace di tenere insieme bisogni sanitari e sociali e di offrire risposte coordinate alle fragilità del territorio. È questo l’obiettivo del percorso avviato tra la Conferenza dei Sindaci della Zona Valdichiana Aretina e la Asl Toscana sud est per la definizione del Piano Integrato di Salute (PIS), che coinvolge i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano Integrato di Salute: in Valdichiana Aretina avviato il percorso partecipato Approfondimenti su Valdichiana Aretina Avviato l’iter per il Pis, il nuovo Piano integrato di salute della Valdichiana aretina Piano integrato della salute. Sette tavoli per il futuro: "Bisogni interdipendenti" Il Piano integrato della salute si concentra su sette tavoli tematici, promuovendo un approccio interdipendente ai bisogni sociali e sanitari. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Valdichiana Aretina Argomenti discussi: Piano integrato di salute - incontro pubblico a Camucia; Piano Integrato di Salute: grazie per partecipazione e contributi; Assemblea pubblica sul Piano Integrato di Salute; SdS: via al percorso di co-programmazione del Piano Integrato di Salute. Piano Integrato di Salute: in Valdichiana Aretina avviato il percorso partecipatoAsl Toscana sud est e Comuni del territorio insieme per una programmazione integrata dei servizi. Al via i calendari degli incontri ... lanazione.it PIANO INTEGRATO DI SALUTE, AL VIA LA CO-PROGRAMMAZIONE DELLA SDS SENESEHa preso ufficialmente il via il percorso di co-programmazione per la definizione del nuovo Piano Integrato di Salute della Società della Salute/Zona Distretto Senese. Il primo incontro si è svolto ... oksiena.it L’approvazione del “piano integrato di attività ed organizzazione” del Ministero della Giustizia permetterà di stabilizzare una percentuale superiore all’80% dei lavoratori assunti a tempo determinato per il conseguimento degli obiettivi del piano di resilienza: facebook Piano integrato di attività e organizzazione, via libera del cda di Erap. Gatto: "Salvo urgenze, abbiamo concluso il nostro lavoro" #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.