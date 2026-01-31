Piano Integrato di Salute | in Valdichiana Aretina avviato il percorso partecipato
Inizia in Valdichiana Aretina il percorso partecipato sul Piano Integrato di Salute. La Regione ha avviato incontri e confronti con cittadini, medici e associazioni per definire meglio le azioni da mettere in campo. Si tratta di un passo importante per migliorare i servizi sanitari nella zona, coinvolgendo direttamente chi vive e lavora sul territorio. Le prime riunioni si sono svolte questa settimana e si aspettano ulteriori incontri nei prossimi mesi.
Arezzo, 31 gennaio 2026 – . Asl Toscana sud est e Comuni del territorio insieme per una programmazione integrata dei servizi. Al via i calendari degli incontri. Una programmazione condivisa, capace di tenere insieme bisogni sanitari e sociali e di offrire risposte coordinate alle fragilità del territorio. È questo l’obiettivo del percorso avviato tra la Conferenza dei Sindaci della Zona Valdichiana Aretina e la Asl Toscana sud est per la definizione del Piano Integrato di Salute (PIS), che coinvolge i Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Avviato l’iter per il Pis, il nuovo Piano integrato di salute della Valdichiana aretina
Piano integrato della salute. Sette tavoli per il futuro: "Bisogni interdipendenti"
Il Piano integrato della salute si concentra su sette tavoli tematici, promuovendo un approccio interdipendente ai bisogni sociali e sanitari.
