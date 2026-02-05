Piancastagnaio La palestra delle scuole più moderna e funzionale

Inaugurata alla presenza del sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, dell'assessore allo sport Claudia Vagnoli, della preside dell'istituto comprensivo Anna Frank Patrizia Felicioni e del professore di educazione fisica Roberto Capitani, la nuova pavimentazione della palestra della scuola media in viale Antonio Gramsci. Un momento particolarmente importante, con la presenza degli alunni che vivono praticamente questo ambiente per tutto l'anno, frequentando le varie attività sportive che a Piancastagnaio rappresentano vere eccellenze, articolate nelle varie discipline che vanno dal calcio al judo, al tennis, basket, pallavolo.

