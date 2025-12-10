Can Yaman ha una palestra funzionale nella sua villa alle porte di Roma

Can Yaman, attore turco noto per il suo successo internazionale, ha una palestra funzionale nella sua villa alle porte di Roma. Apprezzato dal pubblico italiano, ha dimostrato il suo amore per il Bel Paese attraverso vari progetti e interessi, consolidando la sua popolarità nel nostro paese.

È uno degli attori turchi più famosi del piccolo schermo e in pochissimo tempo ha conquistato il pubblico italiano: Can Yaman ama tantissimo il Bel Paese. Nonostante sia spesso in giro per il mondo a causa dei suoi impegni lavorativi, quando è libero non perde occasione di tornare in Italia che.

La nuova serie Sandokan con Can Yaman si affida a location reali per accompagnare le sue avventure. Dove si trovano i luoghi che compaiono nelle scene delle varie puntate ?

Can Yaman svela come si è trasformato in Sandokan : «Allenamenti tre volte al giorno e digiuno» - Ospite a La volta buona, l'attore ha raccontato quanto sia stata dura la preparazione fisica per la serie tv Rai: «Ho perso dieci chili in un mese».