Non palestra ma spazio funzionale per gli allenamenti dei ragazzi

"Il progetto verrà adattato in modo tale da poter realizzare uno spazio funzionale per gli allenamenti del maggior numero possibile di discipline sportive, utilizzabile all’occorrenza anche dalle società sportive. Nessuno di noi ha mai detto che lo spazio in questione avrebbe ospitato gare agonistiche: per quelle, c’è la palestra di Casalguidi". Lo ha fatto presente Benedetta Vettori, assessore allo Sport, in merito alla nuova palestra di Masotti, argomento di discussione nella scorsa seduta del consiglio comunale. Un’opera della quale la giunta Lunardi ha approvato nei mesi scorsi il progetto di fattibilità da un milione e centomila euro, con l’obiettivo di dotare la scuola media Enrico Fermi di Masotti e la scuola elementare Margherita Hack di una palestra scolastica di circa 210 metri quadrati (che dovrebbe essere ultimata entro il 2028). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Non palestra, ma spazio funzionale per gli allenamenti dei ragazzi"

Altri contenuti sullo stesso argomento

