Petrocchi a capo dello Ior | Grande competenza per guidare il progetto di riforma del sistema pensioni

Il cardinale Giuseppe Petrocchi è stato nominato a capo della Commissione Cardinalizia dell’Istituto per le Opere di Religione, lo Ior. La decisione è arrivata a settembre scorso con un atto firmato dal vescovo Gianpiero Palmieri, che ha coinvolto la diocesi di Ascoli Piceno. La comunità locale ha subito espresso il suo sostegno alla scelta, considerando la sua grande competenza per guidare il progetto di riforma del sistema pensioni e dell’ente finanziario della Santa Sede.

A settembre 2024, con un atto ufficiale firmato dal vescovo Gianpiero Palmieri, la comunità della diocesi di Ascoli Piceno si è esprimuta in favore della nomina del cardinale Giuseppe Petrocchi a presidente della Commissione Cardinalizia dell'Istituto per le Opere di Religione (IoR), l'ente finanziario della Santa Sede. L'annuncio è arrivato in una data in cui il sistema pensionistico italiano è in fase di profonda trasformazione, e il nuovo incarico del cardinale Petrocchi è visto come un passo significativo per la governance del sistema finanziario della Chiesa, in un momento in cui la riforma pensionistica è una priorità politica nazionale.

