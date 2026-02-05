Petrocchi guida lo Ior | Grande competenza

Il cardinale Giuseppe Petrocchi è stato nominato alla guida dello Ior. L’arcivescovo di L’Aquila ha già preso le redini dell’istituto finanziario vaticano, che gestisce fondi e attività legate alla Santa Sede. La Chiesa ascolana ha espresso i suoi auguri per questa nuova responsabilità, definendola un incarico delicato ma affidabile. Petrocchi, noto per la sua competenza, si prepara a guidare lo Ior in un momento di sfide e cambiamenti.

"A nome della Chiesa ascolana desidero rivolgere al cardinale Giuseppe Petrocchi i migliori auguri per questo nuovo e delicato servizio alla Santa Sede". Così il vescovo di Ascoli, monsignor Gianpiero Palmieri, ha commentato la nomina del cardinale Petrocchi a presidente della commissione cardinalizia dell’Istituto per le Opere di Religione, ovvero lo Ior, l’ente finanziario della Città del Vaticano. "La scelta del cardinale Petrocchi rappresenta un segno di continuità e competenza", sottolinea Palmieri, ricordando le origini ascolane del cardinale, nato ad Ascoli il 19 agosto 1948 e tuttora residente nel capoluogo piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

