petitti dice no alla schedatura dei docenti

Emma Petitti, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, ha preso posizione sulla vicenda della presunta schedatura degli insegnanti. La politica si è detta contraria a qualsiasi forma di identificazione forzata dei docenti, sottolineando che si tratta di un’ipotesi che non trova fondamento. Petitti ha espresso preoccupazione anche per il territorio di Rimini, chiedendo chiarezza e rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola.

Emma Petitti, consigliera regionale dell’ Emilia-Romagna e vice segretaria regionale del Partito Democratico, interviene sul caso della presunta schedatura degli insegnanti, esprimendo preoccupazione anche per il territorio riminese. "È di qualche giorno fa la notizia di una raccolta dati promossa da un movimento studentesco ben identificato e vicino alla destra, con l’obiettivo di stilare elenchi di docenti ritenuti politicizzati", afferma Petitti. Un’iniziativa che, secondo la consigliera, "tocca uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia". La scuola, sottolinea Petitti, è il luogo in cui si formano coscienze libere e cittadini consapevoli, e per questo "ogni tentativo di schedare o classificare gli insegnanti sulla base di presunte opinioni politiche è un fatto grave". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

