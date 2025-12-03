Pd la riminese Emma Petitti alla guida del Coordinamento Donne Democratiche nazionale

Emma Petitti, vice segretaria del Partito democratico Emilia-Romagna e consigliera regionale, è stata chiamata a un nuovo ruolo strategico all’interno del Coordinamento Donne Democratiche nazionale. Nella riunione svoltasi martedì, il Coordinamento ha fatto il punto sulla situazione politica e ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Pd, la riminese Emma Petitti alla guida del Coordinamento Donne Democratiche nazionale

