Petardo Audero l’ultrà si pente davanti al giudice | Chiedo scusa ad Audero alle due società e a tutti i tifosi

Un ultrà coinvolto nel lancio di un petardo contro Audero si è presentato davanti al giudice. Durante l’udienza di convalida, ha chiesto scusa pubblicamente al portiere, alle società e ai tifosi. Ha ammesso il suo gesto e ha dichiarato di voler rimediare. Ora si attende la decisione sul suo eventuale provvedimento.

Inter News 24 Petardo Audero, l'ultrà responsabile si pente all'udienza di convalida e chiede scusa ad Audero, le due società e i tifosi. Si è tenuta l'udienza di convalida per il giovane sostenitore della squadra di Cristian Chivu, finito in manette con l'accusa di aver lanciato la bomba carta che, lo scorso primo febbraio, ha stordito il portiere Emil Audero. Il ragazzo, assistito dal legale Mirko Perlino, ha risposto alle domande della gip Giulia Marozzi, cercando di spiegare la dinamica di un gesto che ha rischiato di trasformare una partita di calcio in tragedia. « Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi » ha dichiarato il diciannovenne durante l'interrogatorio.

L’ultrà interista coinvolto nel lancio del petardo durante la partita tra Cremonese e Inter si pente e chiede scusa.

L’ultrà nerazzurro arrestato a Milano si presenta davanti al gip.

