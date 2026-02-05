L’ultrà nerazzurro arrestato a Milano si presenta davanti al gip. Ha chiesto scusa al portiere Audero, alle squadre e ai tifosi. È finito in carcere per aver lanciato un petardo durante la partita Cremonese-Inter.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Ha chiesto scusa al portiere Audero, alle due società sportive e a tutti i tifosi, l'ultrà nerazzurro finito in carcere per aver lanciato il petardo che, il primo febbraio, ha stordito il portiere Emil Audero durante il match Cremonese-Inter. Il 19enne, assistito dall'avvocato Mirko Perlino, è stato interrogato dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Giulia Marozzi, la quale - al termine dell'udienza di convalida - si è riservata sull'eventuale misura cautelare - il pubblico ministero Francesco Cajani ha chiesto i domiciliari - dopo l'arresto con flagranza differita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Calcio: ultrà interista a gip Milano, 'chiedo scusa ad Audero e a tifosi'

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un ultrà del gruppo Viking ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero.

La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking.

