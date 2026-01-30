Giulia Montanarini nega le avance di Gerry Scotti | Per noi letterine era un padre Corona e Lippi mentono

Giulia Montanarini smentisce le voci che la vogliono coinvolta in avances da parte di Gerry Scotti. L’ex letterina spiega di averlo sempre considerato una figura paterna e accusa Corona e Lippi di mentire. Dopo aver già preso le difese di Scotti, Montanarini ribadisce di non aver mai avuto atteggiamenti ambigui con il conduttore.

Dopo Ludmilla Radchenko, anche l’ex letterina Giulia Montanarini prende pubblicamente le difese di Gerry Scotti, negando di avere mai ricevuto avance all’epoca della partecipazione a Passaparola.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Giulia Montanarini Gerry Scotti "Le Letterine se l'è passate tutte": Corona attacca Gerry Scotti Fabrizio Corona ha recentemente rivolto delle accuse a Gerry Scotti, coinvolgendolo in presunti rapporti con le Letterine di Passaparola. “Le Letterine se l’è passate tutte”: Fabrizio Corona attacca Gerry Scotti Fabrizio Corona torna a commentare il mondo dello spettacolo, rivolgendosi a Gerry Scotti con nuove accuse non supportate da prove. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Giulia Montanarini real - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.