Torturato e picchiato in carcere il ragazzo di 14 anni che avrebbe abusato di una 12enne

Un ragazzo di 14 anni, uno di quelli detenuti con l'accusa di aver abusato una 12enne e di aver poi diffuso i video su WhatsApp, denuncia di essere stato "torturato" e "picchiato" nel carcere minorile di Casal del Marmo. Come riporta l'Ansa, a rendere nota la vicenda è il padre del 14enne, che ha.

