Peschereccio affondato ancora senza esito le ricerche del disperso

Proseguono le ricerche al largo di Portofino, dove il peschereccio Acquario è affondato nel primo pomeriggio di lunedì 2 febbraio. A bordo c’erano due persone, ma ancora nessuno ha trovato il disperso. Le operazioni continuano senza sosta, con il rischio che la notte possa complicare le cose. Le autorità monitorano attentamente la zona, sperando di trovare qualcuno vivo o di chiarire cosa sia successo in quel tratto di mare.

A bordo erano in due, un giovane, che è stato portato all'ospedale di Lavagna, e il comandante, che non ha voluto abbandonare la barca L'equipaggio ha lanciato l'allarme dopo aver incominciato a imbarcare acqua, non sono note comunque le cause, saranno i successivi accertamenti sul relitto a stabilirle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con elicottero e sommozzatori in ricognizione e motobarca. Disperso in mare il comandante, Dhib Zouahier ben Ali, mentre un'altra persona è stata recuperata dal rimorchiatore Germania in stato di ipotermia, il giovane è stato poi portato in codice giallo all'ospedale di Lavagna.🔗 Leggi su Genovatoday.it

