Peschereccio affondato e comandante disperso | due giorni di ricerche senza esito

Due giorni di ricerche intense, ma senza trovare il comandante disperso dopo l’affondamento del peschereccio Acquario al largo di Portofino. Le operazioni sono state difficili e lunghe, con i sommozzatori che continuano a cercare tra le onde senza successo. La marina e le barche di supporto non hanno ancora rintracciato il pescatore scomparso, e le speranze di ritrovarlo vivo diminuiscono di ora in ora.

Martedì 3 febbraio 2026 si è concluso il secondo giorno di ricerche, senza esito, del disperso in mare dopo l'affondamento del peschereccio Acquario al largo di Portofino, a circa tre miglia nautiche dalla costa. La motonave della sede portuale di Calata Gadda e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco hanno continuato le operazioni di ricerca.

