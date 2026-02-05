Pescara capotreno preso a calci da straniero senza biglietto

Un capotreno di Pescara è stato aggredito da un passeggero senza biglietto. L’uomo ha chiesto di verificare il titolo di viaggio, ma il passeggero ha reagito calciandolo. Il lavoratore è finito al pronto soccorso con alcune ferite. L’episodio si è verificato questa mattina sulla linea ferroviaria cittadina. La Polizia sta indagando per identificare l’aggressore.

PESCARA, 05 FEB – Nuova aggressione ai danni di un capotreno in servizio sulla tratta ferroviaria Pescara-Lanciano: l'episodio, avvenuto ieri a bordo del treno Tua 90467 proveniente da Ancona e diretto a Lanciano, ha reso necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso per il lavoratore, aggredito dopo aver chiesto la verifica del titolo di viaggio a un passeggero (straniero, ndr). A renderlo noto è la Fit Cisl Abruzzo Molise, che esprime solidarietà al dipendente coinvolto e torna a sollecitare interventi urgenti sul fronte della sicurezza nel trasporto pubblico. "La sicurezza nel trasporto pubblico, ferroviario e su gomma, deve essere tema centrale nel confronto istituzionale e contrattuale – afferma il segretario generale Amelio Angelucci – sottolineando "l'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo ed operativo", che secondo il sindacato non garantirebbe prevenzione efficace né certezza delle pene.

